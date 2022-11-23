Спрос на краткосрочную аренду жилья в Свердловской области за год вырос на 30%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду жилья в декабре 2022 года вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Лидерами по годовому росту спроса на объекты краткосрочной аренды среди регионов РФ стали Калининградская (+54%) и Иркутская (+47%) области, Удмуртия (+45%), Вологодская (+40%) и Ленинградская (+34%) области.



Согласно исследованию, самыми популярными направлениями для краткосрочной аренды жилья среди свердловчан стали Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Пермский край и Тюменская область.