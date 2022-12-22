В Екатеринбурге 31 декабря наземный общественный транспорт будет работать до 23 часов

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. В новогоднюю ночь 2022 года екатеринбуржцы смогут уехать наземным муниципальным общественным транспортом до 23.00, а на метро — до 00.00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, во время праздничных каникул с 1 по 8 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня — с 06.00. Однако в первой половине 1 января 2023 года количество транспортных средств на линии уменьшится вдвое. При этом первые рейсы отправятся на маршрут в установленное время.
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. В новогодние праздники произойдут изменения в графике работы автобусов в Екатеринбурге. ...25.01.2019 В Екатеринбурге муниципальный транспорт временно будет дублировать автобусный маршрут № 024
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2019. В Екатеринбурге муниципальный транспорт с 28 января 2019 года временно будет ...25.12.2017 В новогодние праздники МРЭО ГИБДД по Свердловской области будет работать по измененному графику
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. В новогодние праздники Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД по ...12.12.2014 В Новый год Екатеринбургский метрополитен будет работать до 01.00 по местному времени
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2014. Екатеринбургский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до 01.00 по местному ...29.12.2011 В предстоящие праздники общественный транспорт в Екатеринбурге будет курсировать по графику выходного дня
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2011. Специалисты комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию ...