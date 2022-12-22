В Екатеринбурге 31 декабря наземный общественный транспорт будет работать до 23 часов

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. В новогодние праздники произойдут изменения в графике работы автобусов в Екатеринбурге. ...

В новогодние праздники в Екатеринбурге изменится график работы автобусов на городских маршрутах

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2019. В Екатеринбурге муниципальный транспорт с 28 января 2019 года временно будет ...

В Екатеринбурге муниципальный транспорт временно будет дублировать автобусный маршрут № 024

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. В новогодние праздники Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД по ...

В новогодние праздники МРЭО ГИБДД по Свердловской области будет работать по измененному графику

В Новый год Екатеринбургский метрополитен будет работать до 01.00 по местному времени

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2014. Екатеринбургский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до 01.00 по местному ...