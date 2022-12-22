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В Екатеринбурге 31 декабря наземный общественный транспорт будет работать до 23 часов

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. В новогоднюю ночь 2022 года екатеринбуржцы смогут уехать наземным муниципальным общественным транспортом до 23.00, а на метро — до 00.00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, во время праздничных каникул с 1 по 8 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня — с 06.00. Однако в первой половине 1 января 2023 года количество транспортных средств на линии уменьшится вдвое. При этом первые рейсы отправятся на маршрут в установленное время.

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