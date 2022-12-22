Все акции банка «Открытие» переданы ВТБ

УрБК, Москва, 27.12.2022. ВТБ полностью выплатил Банку России средства за покупку акций банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Теперь 100% акций «Открытия» переданы ВТБ.
Напомним, что сумма сделки составила 340 млрд руб. Из них 233 млрд руб. выплачены деньгами, а остальное — облигациями федерального займа.
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