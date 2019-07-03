ВТБ купит банк «Открытие»

УрБК, Москва, 22.12.2022. Совет директоров Банка России и ВТБ заключили соглашение, по которому последний приобретет 100% акций банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте регулятора.



Покупная цена за акции «Открытия» составляет 340 млрд руб. Большая часть этой суммы будет выплачена деньгами (более 233 млрд), а остальное — облигациями федерального займа.



Право собственности на акции продаваемого банка перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года, если последний полностью выполнит свои обязательства по оплате.