На ММК начали тестировать беспилотные «КамАЗы»

УрБК, Магнитогорск, 27.12.2022. На промышленной площадке Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начались испытания автомобиля «КамА3», оснащенного системой автономного управления. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.



Современная грузовая модель «КамАЗ-43118» отрабатывает технологический маршрут перевозки огнеупоров со складов управления подготовки производств на строительную площадку коксовой батареи 12.



Как рассказал директор ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу ПАО «ММК») Виктор Шишкин, это не первые испытания беспилотного транспорта на ММК. Так, в 2021 году комбинат оценивал возможности другого производителя.



«Сейчас мы проверяем способность грузового беспилотника работать в зимних условиях. В рамках стратегии компании мы стараемся выбирать самые надежные, эффективные и высокотехнологичные продукты для решения актуальных производственных и логистических задач», — отметил В. Шишкин.



Полноприводный беспилотный автомобиль грузоподъемностью 10 т использует для ориентации в пространстве датчики, камеры и радары, а также данные навигационной системы и заложенные в программу инструкции. Во время испытаний все действия автомобиля-робота контролирует оператор, занимающий пассажирское место. Беспилотник оборудован системой ограничения скорости и адаптивным круиз-контролем. Также он может считывать информацию с дорожных знаков и проезжать перекрестки без помех для других участников движения, а на железнодорожных переездах автомобиль распознает запрещающий сигнал светофора и останавливается, чтобы пропустить поезд.



По словам главного специалиста службы инновационных автомобилей научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Динаса Талипова, тестируемый беспилотник — переделанная серийная модель, где установлено необходимое оборудование, чтобы автомобиль мог работать как в обычном, так и в автономном режиме. Машина может эксплуатироваться в любое время суток и в любых погодных условиях. Например, в случае гололеда в программе предусмотрен специальный алгоритм действий.



«Главное преимущество беспилотных транспортных средств — неограниченная работоспособность. Машина, оснащенная системой автономного управления, не устает и не ошибается даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур или при плохой видимости. За ее движениями следит оператор в диспетчерском пункте, который может вмешиваться в управление машиной, брать его на себя или, наоборот, передавать роботу. Один оператор может управлять несколькими автомобилями. На кабине установлена антенна, обеспечивающая постоянную связь с диспетчером и координацию движения с другими автомобилями», — говорится в сообщении металлургического комбината.



Также беспилотники будут работать в особенно тяжелых условиях, на рутинных маршрутах или в ночные смены. Кроме того, они позволят решить проблему нехватки кадров.



«Думаю, что по мере дальнейшего развития производственных процессов использование таких транспортных средств на определенных участках станет обязательным и позволит перенаправить человеческие ресурсы на решение более безопасных и требующих более творческого подхода задач», — подчеркнул директор ООО «Автотранспортное управление».



В перспективе компания планирует тестировать оснащенные автономной системой управления автомобили завода «Урал» на производственной площадке Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ». Внедрение передовых решений в логистике является частью стратегии развития ММК, а использование беспилотного транспорта увеличит эффективность перевозок и уровень цифровизации компании.