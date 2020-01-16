УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:42

Дмитрий Медведев получил должность в Военно-промышленной комиссии России

УрБК, Москва, 27.12.2022. Президент РФ Владимир Путин учредил должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии России. Этот пост достанется зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву, сообщается в соответствующем указе на сайте правовой информации.

У Дмитрия Медведева будет право вести заседания Военно-промышленной комиссии, организовывать внутри нее советы и рабочие группы, утверждать положения этих советов и их состав. Уточним, что председателем комиссии является президент РФ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.01.2020 Президент РФ внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства

УрБК, Москва, 16.01.2020. Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность ...

07.05.2018 Президент РФ выдвинул на пост главы правительства Дмитрия Медведева

УрБК, Москва, 07.05.2018. Президент РФ Владимир Путин выдвинул на пост председателя правительства Дмитрия Медведева, ...

17.07.2015 Дмитрий Медведев включил Дмитрия Пумпянского в состав правительственной комиссии по транспорту

УрБК, Москва, 17.07.2015. Председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании и Группы Синара Дмитрий ...

10.05.2012 Президент РФ Владимир Путин: более трети гособоронзаказа на 2012 год до сих пор не размещено

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2012. Более трети гособоронзаказа на 2012 год до сих пор не размещено, заявил президент РФ ...

09.11.2011 Состав совета директоров ОАО «НПК «Уралвагонзавод» переизбран

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2011. На внеочередном собрании акционеров ОАО «НПК «Уралвагонзавод» переизбран совет ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (654)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18