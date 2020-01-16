Дмитрий Медведев получил должность в Военно-промышленной комиссии России

УрБК, Москва, 27.12.2022. Президент РФ Владимир Путин учредил должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии России. Этот пост достанется зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву, сообщается в соответствующем указе на сайте правовой информации.
У Дмитрия Медведева будет право вести заседания Военно-промышленной комиссии, организовывать внутри нее советы и рабочие группы, утверждать положения этих советов и их состав. Уточним, что председателем комиссии является президент РФ.
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