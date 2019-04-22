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Вчера, 13:02

Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота драгметаллов в России

УрБК, Москва, 04.08.2025. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота драгметаллов в стране. Документ закрепляет права и полномочия органов власти в этой сфере, а также совершенствует регуляторные меры в отношении производства, использования и обращения драгметаллов и камней. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, закон закрепляет полномочия Федеральной пробирной палаты (ФПП), Минфина РФ и Банка России. ФПП совместно с регулятором будет утверждать перечень изделий, которые будет запрещено принимать в залог в ломбардах. Минфин, в свою очередь, будет утверждать формат предоставления информации в государственную информсистему в сфере контроля за оборотом драгметаллов и камней.

Кроме того, согласно новому закону, из категории «лом и отходы драгоценных металлов» будут исключены промышленные продукты. Вместо них туда включат инвестиционные драгоценные металлы, утратившие свои потребительские или функциональные свойства.

Отметим, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом отдельные положения начнут действовать уже с 1 марта 2027 года.
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