Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота драгметаллов в России

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В России могут ввести обязательную маркировку ювелирных изделий, драгметаллов и камней

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2019. Минфин РФ предлагает ввести с 2020 года обязательную маркировку драгоценных металлов и ...

Подписан закон о запрете в России размещения хостелов в жилых помещениях

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Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга

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В России вводится уголовное наказание за контрабанду драгметаллов на сумму свыше 1 млн рублей

УрБК, Москва, 20.11.2018. В России с 24 ноября 2018 года вводится уголовное наказание за контрабанду драгметаллов, ...