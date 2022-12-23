Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 27.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 декабря 2022 года. Курс долл. США снизился на 22,73 коп., до 68,44 руб., евро — на 41,81 коп., до 72,62 руб.