УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:42

Компания «Уральские авиалинии» изменила условия предоставления привилегий для держателей карт «Крылья»

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Компания «Уральские авиалинии» изменила условия предоставления привилегий для держателей карт «Крылья» серебряного и золотого уровней. Изменения вступают в силу с 26 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, держателям карт серебряного уровня при регистрации на рейс бесплатно предоставляется услуга «Выбор места», кроме кресел с расширенным шагом и кресел бизнес-класса при компоновке салона полный эконом.

Владельцы карт золотого уровня могут бесплатно получить услугу «Выбор места», кроме кресел бизнес-класса при компоновке салона полный эконом. При этом скидка 50% на оплату сверхнормативного, негабаритного, тяжеловесного багажа более не предоставляется.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.01.2021 «Уральские авиалинии» внесли изменения в программу лояльности «Крылья»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» внесла изменения в программу лояльности «Крылья», ...

18.12.2015 «Уральские авиалинии» запускают новые тарифы для перелетов по России

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 18 декабря 2015 года объявляет о запуске новых ...

20.01.2015 «Уральские авиалинии» упростили для клиентов авторизацию на сайте

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2015. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» упростило для владельцев карт «Крылья» доступ в ...

27.08.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает акцию для владельцев карт «Крылья»

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» для владельцев карт программы «Крылья» объявляет ...

26.06.2014 Владельцы карт «Крылья» получат дополнительные бонусы от ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2014. Весь июль, отправляясь по делам в Москву из Челябинска или обратно, владельцы карт ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (620)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18