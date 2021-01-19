УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Компания «Уральские авиалинии» изменила условия предоставления привилегий для держателей карт «Крылья» серебряного и золотого уровней. Изменения вступают в силу с 26 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, держателям карт серебряного уровня при регистрации на рейс бесплатно предоставляется услуга «Выбор места», кроме кресел с расширенным шагом и кресел бизнес-класса при компоновке салона полный эконом.
Владельцы карт золотого уровня могут бесплатно получить услугу «Выбор места», кроме кресел бизнес-класса при компоновке салона полный эконом. При этом скидка 50% на оплату сверхнормативного, негабаритного, тяжеловесного багажа более не предоставляется.
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