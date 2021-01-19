Компания «Уральские авиалинии» улучшила правила программы лояльности «Крылья»

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Компания «Уральские авиалинии» с 1 апреля изменила условия программы лояльности «Крылья». В частности, изменения коснулись размеров кешбэка за полеты, сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, теперь за каждый полет на регулярных рейсах участники программы лояльности будут получать на личный счет до 12% в бонусах от суммы, потраченной на авиабилеты и дополнительные услуги (выбор места и сверхнормативный багаж). Размер начислений зависит от вида тарифа и уровня участия в программе.
Кроме того, изменились правила перехода на «Серебряный» и «Золотой» уровни. Теперь он будет присваиваться при выполнении определенных условий. Для перехода с «Синего» на «Серебряный» уровень пассажиру необходимо совершить 15 полетов или любое количество полетов на сумму 200 тыс. руб. за календарный год. Для перехода c «Серебряного» на «Золотой» необходимо совершить 25 полетов или любое количество полетов на сумму 400 тыс. руб. за календарный год.
Представители компании также напомнили, что бонусы за 2020-2021 годы сгорят 1 мая 2023 года. До этого момента их можно использовать на покупку авиабилетов и дополнительных услуг.
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» внесла изменения в программу лояльности «Крылья», ...11.06.2020 «Уральские авиалинии» обновили программу лояльности «Крылья»
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» обновила программу лояльности «Крылья». Теперь ...30.05.2017 Пассажиры «Уральских авиалиний» могут получить дополнительную скидку по программе «Крылья»
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2017. В компании «Уральские авиалинии» пассажиры могут получить скидку за счет программы ...14.11.2016 «Уральские авиалинии» умножают бонусы программы «Крылья»
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» умножает начисления участников программы «Крылья». ...24.09.2014 Пассажиры «Уральских авиалиний» смогут получить бонусы за прохождение квеста
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила игру-квест, в котором пассажирам ...