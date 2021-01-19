Компания «Уральские авиалинии» улучшила правила программы лояльности «Крылья»

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Компания «Уральские авиалинии» с 1 апреля изменила условия программы лояльности «Крылья». В частности, изменения коснулись размеров кешбэка за полеты, сообщает пресс-служба перевозчика.



Так, теперь за каждый полет на регулярных рейсах участники программы лояльности будут получать на личный счет до 12% в бонусах от суммы, потраченной на авиабилеты и дополнительные услуги (выбор места и сверхнормативный багаж). Размер начислений зависит от вида тарифа и уровня участия в программе.



Кроме того, изменились правила перехода на «Серебряный» и «Золотой» уровни. Теперь он будет присваиваться при выполнении определенных условий. Для перехода с «Синего» на «Серебряный» уровень пассажиру необходимо совершить 15 полетов или любое количество полетов на сумму 200 тыс. руб. за календарный год. Для перехода c «Серебряного» на «Золотой» необходимо совершить 25 полетов или любое количество полетов на сумму 400 тыс. руб. за календарный год.



Представители компании также напомнили, что бонусы за 2020-2021 годы сгорят 1 мая 2023 года. До этого момента их можно использовать на покупку авиабилетов и дополнительных услуг.