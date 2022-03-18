В Свердловской области выросла активность некоммерческих организаций

В 2022 году в Богдановиче будет выделено 700 тыс. рублей из городского бюджета на поддержку некоммерческих организаций

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2022. В 2022 году из бюджета ГО Богданович выделят 700 тыс. руб. на поддержку некоммерческих ...