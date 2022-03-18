В Свердловской области выросла активность некоммерческих организаций

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области при поддержке региональных властей растет активность некоммерческих организаций (НКО), что дает возможность повысить эффективность помощи населению. Об этом рассказал министр экономики и территориального развития Руслан Садыков во время заседания координационного совета по вопросам развития социально ориентированных НКО.
«В нашем регионе создана целостная система мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Постоянный диалог между властью и некоммерческим сектором позволяет объединять ресурсы, и помощь людям становится значительно эффективнее. Нестандартные, уникальные, услуги некоммерческих организаций дополняют поддержку региона, делают ее разнообразнее, доступнее», — цитирует его департамент информационной политики региона.
В 2021 году рост числа организаций, получивших по конкурсу поддержку за счет средств областного бюджета, превысил 20%. В 2022 году число получателей такой помощи будет больше, чем годом ранее.
НКО также стали активнее участвовать в конкурсах Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив. В 2022 году победителями от Свердловской области стали 156 НКО, что на 13% обгоняет результат прошлого года. Объем полученных грантов стал выше более чем на четверть, составив 412,7 млн руб.
По данным министерства социальной политики Свердловской области, НКО увеличивают объем оказания ряда государственных услуг. Например, в 2020 году свердловские организации получили 24,17 млн руб. компенсации за эти услуги, в 2022 году объем выплат увеличился в 11 раз и составил 281,7 млн руб.
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