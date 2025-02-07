УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

Потребность в подготовке рабочих кадров в Свердловской области ежегодно растет на 3%

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. В Свердловской области состоялось заседание координационного совета по кадровому обеспечению экономики под руководством первого замглавы региона Алексея Шмыкова. Участники обсудили укрепление кадрового потенциала через программы профобразования и внедрение инструментов повышения производительности труда. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

А. Шмыков рассказал о новых национальных и губернаторских проектах и поделился планами работы над повышением производительности. Он также добавил, что с каждым годом потребность в подготовке рабочих кадров растет на 3%.

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков представил участникам собрания промежуточный прогноз потребности в подготовке специалистов по программе среднего профобразования.

«Среднегодовой прогноз на 2026-2028 годы составляет 29 тыс. 503 специалиста», — рассказал Руслан Садыков.

Также в своем выступлении министр особенно отметил рост запроса на подготовку специалистов для легкой промышленности в два раза — с 385 человек в 2025 году до 725 человек в 2026 году.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.02.2025 Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек

Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием (СПО) в ближайшие пять лет составляет 42 ...

07.02.2025 Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек

УрБК, Москва, 07.02.2025. Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием (СПО) в ближайшие ...

19.09.2024 Свердловский проект «Сухой порт» презентовали участникам IV Форума глав регионов государств — членов ШОС

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Проект «Сухой порт», который реализуется в Свердловской области по инициативе ...

24.11.2023 В вузах Свердловской области отмечается смещение запроса с IT-специалистов на работников машиностроения

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. С 2023 года наблюдается увеличение потребности в обучении специалистов в сфере ...

14.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова министром экономики и территориального развития

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова на должность ...

Популярные новости
26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 6326.02.2025Полина Гонтарь о том, как меняется ландшафт социальных сетей28.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы03.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния
Архив новостей
Март 2025 (466)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18