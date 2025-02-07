Потребность в подготовке рабочих кадров в Свердловской области ежегодно растет на 3%

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Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек

Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием (СПО) в ближайшие пять лет составляет 42 ...

Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек

УрБК, Москва, 07.02.2025. Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием (СПО) в ближайшие ...

Свердловский проект «Сухой порт» презентовали участникам IV Форума глав регионов государств — членов ШОС

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Проект «Сухой порт», который реализуется в Свердловской области по инициативе ...

В вузах Свердловской области отмечается смещение запроса с IT-специалистов на работников машиностроения

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. С 2023 года наблюдается увеличение потребности в обучении специалистов в сфере ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова министром экономики и территориального развития

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова на должность ...