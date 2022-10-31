Цена «квадрата» на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за квартал выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. По состоянию на 24 октября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла до 101,4 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. По состоянию на 17 октября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла до 101 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. По состоянию на 10 октября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла до 100,4 тыс. рублей за кв. метр

В Челябинске средняя цена 1 кв. метра небольшой квартиры на вторичном рынке с начала года выросла на 19%

УрБК, Челябинск, 09.08.2022. В Челябинске средняя цена одного квадратного метра квартиры площадью до 32 кв. м. на ...