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Цена «квадрата» на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за квартал выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Екатеринбурге цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке составляет 103 тыс. 532 руб. За квартал она выросла на 3,1%, с начала года — на 16,2%. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

При этом самые высокие расценки на «квадрат» жилья на вторичном рынке зафиксированы в Москве (305,7 тыс. руб.), Сочи (258,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (190,3 тыс. руб.). Самые низкие — в Кургане (59,8 тыс. руб.), Магнитогорске (54,6 тыс. руб.) и Нижнем Тагиле (44,9 тыс. руб.).

Помимо этого, в исследовании указана средняя стоимость жилья на вторичном рынке в российских городах и ее динамика за квартал и за год. Так, в Екатеринбурге она составляет 5 млн 640 тыс. 013 руб., увеличившись за квартал на 5% и с начала года — на 12,5%.

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