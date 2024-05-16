В Екатеринбурге покупательский интерес на вторичном рынке жилья вырос на 9% в августе.

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2024 года составила 149 тыс. руб. ...

В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за месяц снизилась на 2%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле ...

«Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%

УрБК, Челябинск, 13.10.2022. В Челябинске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 2,77 млн руб., а ...

В Челябинске средняя цена 1 кв. метра небольшой квартиры на вторичном рынке с начала года выросла на 19%

УрБК, Челябинск, 09.08.2022. В Челябинске средняя цена одного квадратного метра квартиры площадью до 32 кв. м. на ...