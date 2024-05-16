УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:19

В Екатеринбурге покупательский интерес на вторичном рынке жилья вырос на 9% в августе.

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. В Екатеринбурге покупательский интерес на вторичном рынке жилья вырос на 9% в августе. За год — на 19%. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Авито Недвижимость».

Уточняется, что отдельно в Екатеринбурге спрос вырос на однокомнатные квартиры (+17%), двухкомнатные (+15%), трехкомнатные квартиры (+14%) и студии (+37%).

С начала года интерес к вторичному рынку жилья увеличился в целом по стране на 2%, при этом в ряде городов динамика более выраженная. Во Владивостоке интересоваться покупкой квартир на вторичном рынке стали на 36% чаще, в Томске — на 26%, в Красноярске — на 22%, в Смоленске — на 18%. В Санкт-Петербурге активность пользователей с января 2025 года выросла на 10%, в Москве — на 3%.

Предложение таких квартир на платформе « Авито» за отчетный периода выросло на 14%. Выбор увеличился в 37 из 42 городов, попавших в исследование платформы: в Барнауле предложение готовых квартир увеличилось на 41%, в Казани — на 35%, в Ижевске — на 33%, во Владимире — на 30%, в Воронеже — на 29%, в Нижнем Новгороде — на 28%, в Челябинске, Омске и Иркутске — на 24% в каждом.

Что касается стоимости, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России не изменилась как в сравнении с январем, так и с июлем 2025 года. Относительно августа прошлого года «квадрат» в среднем по стране прибавил 2% и составил 133,7 тыс. руб.

По итогам августа 2025 года дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Брянске (83 тыс. руб. за кв. м).

Самую высокую стоимость квадратного метра в августе 2025 года отметили в Москве (439 тыс. руб. для объектов в пределах МКАД ), Сочи (291 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (238 тыс. руб.), Казани (187 тыс. руб.) и Владивостоке (176 тыс. руб.).

В Екатеринбурге средняя стоимость за квадратный метр составила 135 тыс. руб.

Ранее УрБК писал, что в Екатеринбурге продолжают дорожать квартиры на вторичном рынке жилья. Так, средняя (медианная) цена, предложения на вторичном рынке города в июле, выросла на 0,6% — до 127 тыс. руб. за кв. м. При этом количество доступных предложений в уральской столице за месяц почти не изменилось (+0,1%).
