В III квартале 2022 года число увольнений и найма в РФ достигло рекордных значений

УрБК, Москва, 26.12.2022. В июле-сентябре на крупных и средних российских предприятиях прекратили работать 3,24 млн человек. В этот же период получили работу 3,17 млн граждан. Оба показателя достигли рекордных значений за последние 10 лет, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных FinExpertiza.
По собственному желанию уволились 78,2% (2,5 млн) трудящихся. По соглашению сторон был расторгнут договор с 7,2% (234,8 тыс.). Уволены были 26,6 тыс. человек (менее 1%).
Сильнейший отток наблюдался в областях торговли, здравоохранения, социальных услуг, обрабатывающей промышленности, транспортировки и хранения. Приток — в образовании, энергетике, ЖКХ и строительстве.
Показатель неполной занятости на российских предприятиях в III квартале оказался выше пиковых значений пандемии и достиг 4,66 млн человек. Количество частично занятых увеличилось на 319 тыс. человек (плюс 7,3%) относительно аналогичного периода 2021 года.
В отпуск за свой счет ушли 3,3 млн человек, что на 6% превышает прошлогодний показатель. На частичную занятость по соглашению сторон трудоустроены 1,06 млн граждан, по инициативе работодателя — 58,3 тыс. человек (плюс 58% к уровню прошлого года). Количество граждан в простое выросло до 239,8 тыс. человек (плюс 67%).
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