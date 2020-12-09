Ведущий застройщик восьмого района Екатеринбурга открыл запрос предложений на размещение наружной рекламы

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, открыло запрос предложений на выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламно-информационных материалов на конструкциях наружной рекламы в уральской столице согласно утвержденной адресной программе.



С победителем будет заключен соответствующий договор на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года. Для участия в запросе предложений претендент должен иметь опыт аналогичной деятельности в сопоставимых объемах не менее трех лет.



Заявку на участие можно подать до 10.00 13 января 2023 года на электронный адрес S.Frits@kortros.ru.