Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на медиапланирование и размещение рекламно-информационных материалов

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, объявило тендер на проведение комплекса работ по медиапланированию и размещению рекламно-информационных материалов в интернете.



С победителем будет заключен соответствующий договор на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года. Для участия в тендере претендент должен иметь опыт аналогичной деятельности в требуемом объеме не менее трех лет.



Заявку на участие можно подать до 10.00 13 января 2023 года на электронный адрес S.Frits@kortros.ru.