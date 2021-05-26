В Екатеринбурге сотрудники МУГИСО демонтировали незаконную вывеску салона эротического массажа «Распутин»

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Специалисты министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) демонтировали в Екатеринбурге вывеску салона эротического массажа «Распутин». Конструкция была установлена с нарушением закона о рекламе (как содержащая ненадлежащий контент), сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники министерства также направили соответствующие материалы в отношении владельца рекламной конструкции в правоохранительные органы. Владелец будет привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ «Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции».
Работа по выявлению незаконных рекламных носителей на территории Екатеринбурга будет продолжена.
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