В Челябинской области новогодний стол подорожал на 3%

УрБК, Челябинск, 26.12.2022. В Челябинской области стоимость продуктов для приготовления популярных новогодних блюд выросла на 3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского Главного управления Банка России.



Селедка под шубой подешевела на 4,6% благодаря снижению цен на свеклу, морковь и картофель. Также на 18% стала меньше цена овощной тарелки, состоящей из огурцов, помидоров и зелени. Однако жюльен стал дороже на 9%: у него подешевели мясо и грибы, но стали дороже сыр, сливки и сливочное масло.



«Однако стоит отметить, что с начала осени годовой рост цен на молочные продукты в Челябинской области замедлился. Основная причина — снижение издержек производителей на корма за счет хорошего урожая зерна, ограничения экспорта сои и выделения субсидий на производство и переработку молока», — говорится в сообщении.



Фруктовая тарелка стала дороже на 5% из-за роста цен на цитрусовые. Стоимость безалкогольных напитков — газировки, минеральной воды и сока — стала выше на 18%. В первую очередь на это повлиял рост затрат производителей на тару и упаковку.



«При расчете индекса новогоднего стола мы учли долю каждого компонента в общей потребительской корзине, стоимость которой ежемесячно рассчитывает Росстат. Она включает более 550 товаров и услуг. Но поскольку Новый год — праздник семейный, то и новогоднее меню формируется исходя из личных предпочтений, семейных обычаев и традиций. Соответственно, индекс новогоднего стола у каждой семьи будет разный», — комментирует управляющий отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.



Добавим, что в ноябре 2022 года уровень годовой инфляции на Южном Урале составил 10,02%. Это ниже среднероссийского показателя (11,98%), но выше, чем по Уральскому федеральному округу (9,7%).