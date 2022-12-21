В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было сокращений сотрудников. Чаще всего такой ответ давали представители сферы «Закупки» (65%), юристы (63%), медики и фармацевты (61%), работники науки и образования (60%), а также госслужащие (54%). Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Еще 29% респондентов сказали, что в их организации были выборочные сокращения. Чаще всех такой ответ давали работники сфер добычи сырья, производства и высшего менеджмента. Еще 11% заявили, что в 2022 году в их компании произошли крупные сокращения. Чаще всего такая ситуация происходила у маркетологов и административного персонала. Остальные опрошенные затруднились ответить.



Помимо этого, 21% респондентов был сокращен на работе. Чаще прочих под сокращение попадали представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%), «Управление персоналом» (30%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 29%), «Высший менеджмент» (27%).



Еще 55% опрошенных остались на прежнем месте. У 5% была переименована должность, но сохранился прежний функционал.



Повышение получили 7% свердловчан. Чаще всего это были HR-менеджеры (12%), специалисты по добыче сырья (11%), ИТ-специалисты (10%). Понижены в должности были 5% респондентов. Чаще всего об этом говорили рабочий персонал (11%) и госслужащие (10%).