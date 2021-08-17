Компания «Уралэнерго-Союз» из Екатеринбурга погасила 3,5 млн рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга завершила проверку трудового законодательства в работе ЗАО «Уралэнерго-Союз». Выяснилось, что предприятие накопило долг по зарплате 49 сотрудникам в 3,5 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Для устранения данных нарушений прокуратура внесла представление директору организации, а в мировой суд передала заявление о выдаче судебных приказов. Также материалы были направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки.
В итоге было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Расследование дела взято на контроль.
По результатам принятых мер предприятие полностью погасило долг.
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