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В России с тестом для неквалифицированных инвесторов справились 1,92 млн человек

УрБК, Москва, 23.12.2022. С момента запуска тестирования для неквалифицированных инвесторов в августе 2021 года по сентябрь 2022 в нем поучаствовали 6,13 млн человек. Выполнить задания удалось 1,92 млн сдававших. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Часть экзаменуемых проходила задания по нескольким финансовым инструментам. Всего было сдано 4,68 млн тестов. С первого раза сдали 55% участников, а 24% предприняли четыре и более попыток.

Доля неудачных или незавершенных тестов выросла с 48% в I квартале до 78% в III квартале 2022 года. Регулятор объясняет это тем, что более опытные инвесторы проходили тестирование в первые месяцы после его введения. Плюс с сентября решить задания перебором ответов стало сложнее.

Не сумевшие сдать тест инвесторы обычно отказывались от приобретения сложных финансовых инструментов и почти не пользовались правом на «последнее слово» — возможностью совершить желаемую сделку на ограниченную сумму.

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