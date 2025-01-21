Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 21.01.2025. Более 800 сотрудников ПАО «ММК» в 2024 году сдали нормы ГТО. Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проходит в центре тестирования спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», созданного на базе ММК. Всего к сдаче нормативов в прошлом году приступила 1 тыс. 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба компании.«Градообразующее предприятие традиционно поддерживает стремление работников к здоровому образу жизни и их регулярные занятия физической культурой и спортом. Еще в 2017 году решением генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева комбинат первым среди промышленных предприятий региона создал на базе своего спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным во всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». И сегодня все желающие любители спорта могут прийти для тестирования в легкоатлетический манеж спортклуба, где и расположен центр ГТО», — говорится в сообщении.За три квартала 2024 года обладателями золотого знака ГТО стали 470 человек, серебряного — 45, бронзового — 19.Право на сдачу комплекса ГТО предоставляется лицам от шести лет. Сам комплекс состоит из 18 ступеней для разных возрастов. Знаки ГТО от бронзового до золотого требуют сдачи нормативов по показателям силы, выносливости, скорости, скоростно-силовых возможностей, координации и прикладных навыков. Необходимо выполнить три-четыре обязательных и два-три дополнительных норматива. Если участник не удовлетворен результатом — имеется возможность пересдачи в течении года.На предприятии ПАО «ММК» в коллективном договоре закреплено материальное поощрение работников за сдачу нормативов ГТО. За золотой знак полагается 5 тыс. руб., за серебряный — 4 тыс. руб., за бронзовый — 3 тыс. руб. Обладателям «золота» также предоставляется дополнительное место в номере санатория из перечня оздоровительных комплексов ПАО «ММК».Команда ММК является одной из лучших по соревнованиям ГТО в России. В 2023 году работники комбината стали абсолютными чемпионами Всероссийского фестиваля ГТО, благодаря чему в 2024 году Магнитогорский санаторий «Юбилейный» стал принимающей стороной данного мероприятия, собравшего 44 лучшие команды со всей страны. На данный момент металлурги-атлеты готовятся к участию в следующем фестивале.