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В Магнитогорске пройдут первые соревнования по многоборью ГТО среди работников производственных предприятий

УрБК, Магнитогорск, 22.03.2024. В Магнитогорске 23 марта пройдут первые соревнования по многоборью ГТО в зачет областной Спартакиады среди работников производственных предприятий и организаций. Состязания пройдут в легкоатлетическом манеже спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

В Магнитогорске пройдут первые соревнования по многоборью ГТО среди работников производственных предприятий
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

На площадке соберутся сильнейшие спортсмены предприятий и организаций Челябинской области первой и второй групп. Соревнования лично-командные. Победители и призеры личного первенства определятся по наибольшей сумме очков, набранных в ходе спортивного мероприятия. Победители и призеры командного первенства — по наибольшей сумме очков, набранных участниками в каждой возрастной группе. Команда — победитель соревнований по многоборью ГТО представит Челябинскую область на всероссийском этапе Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, который также пройдет в Магнитогорске с 13 по 19 мая.

Отметим, что команда ПАО «ММК» в последние годы семь раз подряд становилась обладателем кубка победителя Спартакиады среди работников производственных предприятий и организаций Челябинской области в первой группе, в которую входят физкультурно-спортивные коллективы самых крупных южноуральских предприятий с численностью работников более 3 тыс. человек.

Стоит добавить, что в этом году Спартакиада посвящена 10-летию современного Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и проводится с целью развития спортивно-массовой и оздоровительной работы среди работников производственных предприятий и организаций Челябинской области.

В течение года спортсмены также примут участие в соревнованиях по плаванию, шахматам, настольному теннису, мини-футболу, баскетболу и волейболу, керлингу, а также лыжным гонкам и в легкоатлетическом кроссе.
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