В Магнитогорске пройдут первые соревнования по многоборью ГТО среди работников производственных предприятий

УрБК, Магнитогорск, 11.05.2021. Команда Магнитогорского металлургического комбината (ММК) примет участие в фестивале ...06.11.2015 В корпорации «Уралвагонзавод» подведены итоги спартакиады трудящихся за 2015 год
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2015. В НПК «Уралвагонзавод» подведены итоги спартакиады трудящихся за 2015 год, посвященной ...19.05.2010 Работники кредитных организаций Екатеринбурга примут участие в соревнованиях по мини-футболу
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2010. В предстоящие выходные в Екатеринбурге пройдут соревнования по мини-футболу среди ...13.04.2010 В Екатеринбурге продолжаются спортивные соревнования между банковскими работниками в рамках спартакиады «Бодрость и здоровье»
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2010. В Екатеринбурге в предстоящие выходные пройдут соревнования по настольному теннису ...20.04.2009 Банкиры Екатеринбурга сыграют в теннис
В предстоящую субботу состоится спортивная встреча банкиров Екатеринбурга. 25 апреля банковские служащие будут ...