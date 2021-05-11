В Магнитогорске пройдут первые соревнования по многоборью ГТО среди работников производственных предприятий

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 22.03.2024. В Магнитогорске 23 марта пройдут первые соревнования по многоборью ГТО в зачет областной Спартакиады среди работников производственных предприятий и организаций. Состязания пройдут в легкоатлетическом манеже спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», сообщает пресс-служба ПАО «ММК».На площадке соберутся сильнейшие спортсмены предприятий и организаций Челябинской области первой и второй групп. Соревнования лично-командные. Победители и призеры личного первенства определятся по наибольшей сумме очков, набранных в ходе спортивного мероприятия. Победители и призеры командного первенства — по наибольшей сумме очков, набранных участниками в каждой возрастной группе. Команда — победитель соревнований по многоборью ГТО представит Челябинскую область на всероссийском этапе Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, который также пройдет в Магнитогорске с 13 по 19 мая.Отметим, что команда ПАО «ММК» в последние годы семь раз подряд становилась обладателем кубка победителя Спартакиады среди работников производственных предприятий и организаций Челябинской области в первой группе, в которую входят физкультурно-спортивные коллективы самых крупных южноуральских предприятий с численностью работников более 3 тыс. человек.Стоит добавить, что в этом году Спартакиада посвящена 10-летию современного Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и проводится с целью развития спортивно-массовой и оздоровительной работы среди работников производственных предприятий и организаций Челябинской области.В течение года спортсмены также примут участие в соревнованиях по плаванию, шахматам, настольному теннису, мини-футболу, баскетболу и волейболу, керлингу, а также лыжным гонкам и в легкоатлетическом кроссе.