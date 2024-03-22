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Команда ММК примет участие во Всероссийском этапе соревнований по многоборью ГТО

УрБК, Магнитогорск, 27.03.2025. Команда Магнитогорского металлургического комбината (ММК) примет участие во Всероссийском этапе соревнований по многоборью ГТО в Сочи. Такое право спортсмены получили после соревнования в зачет областной Спартакиады среди работников производственных предприятий и бюджетных организаций, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.

Областная Спартакиада по многоборью ГТО прошла в легкоатлетическом манеже ЮУрГУ. В ней приняли участие 100 спортсменов в составе 10 команд.

Соревнования проходили по пяти видам испытаний: подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъеме туловища из положения лежа на спине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, стрельбе из электронного оружия.
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