Команда ММК примет участие во Всероссийском этапе соревнований по многоборью ГТО

УрБК, Магнитогорск, 27.03.2025. Команда Магнитогорского металлургического комбината (ММК) примет участие во Всероссийском этапе соревнований по многоборью ГТО в Сочи. Такое право спортсмены получили после соревнования в зачет областной Спартакиады среди работников производственных предприятий и бюджетных организаций, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Областная Спартакиада по многоборью ГТО прошла в легкоатлетическом манеже ЮУрГУ. В ней приняли участие 100 спортсменов в составе 10 команд.



Соревнования проходили по пяти видам испытаний: подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъеме туловища из положения лежа на спине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, стрельбе из электронного оружия.