Команда ММК примет участие во Всероссийском этапе соревнований по многоборью ГТО

УрБК, Магнитогорск, 22.03.2024. В Магнитогорске 23 марта пройдут первые соревнования по многоборью ГТО в зачет ...20.12.2022 Сотрудники ММК приняли участие во всероссийском фестивале «Игры ГТО-2022»
УрБК, Магнитогорск, 20.12.2022. Команда Челябинской области приняла участие в III фестивале всероссийского ...11.05.2021 Команда ММК примет участие во всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов
УрБК, Магнитогорск, 11.05.2021. Команда Магнитогорского металлургического комбината (ММК) примет участие в фестивале ...15.11.2016 РМК поддержала полуфинал соревнований по спортивному многоборью в Челябинске
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2016. В Челябинске состоялся полуфинал соревнований по спортивному многоборью «Самый сильный ...06.10.2016 РМК поддержала проведение соревнований по спортивному многоборью среди школьников
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2016. Русская медная компания (РМК) и Челябинская федерация «Уралстронг – Силачи Руси» ...