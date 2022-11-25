Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. На 1 декабря 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 20 млн 763 тыс. руб. Это примерно на 0,1% меньше показателя предыдущего месяца этого года (20,8 млн руб.), сообщает Свердловскстат.



В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 524 жителями Среднего Урала.