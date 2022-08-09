В Екатеринбурге с начала года в 1,5 раза увеличилось количество жалоб на оказание финансовых услуг

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В течение 2022 года в 1,5 раза увеличилось количество обращений, связанных с оказанием финансовых услуг, которые поступили в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила директор учреждения Янина Голубева.



По ее словам, участились предложения от банков, предлагающих «дешевые» кредиты под 4% годовых. Однако после оформления выгодные проценты возрастают до 20-25%. Это происходит, потому что дополнительно включена дорогостоящая страховка займа. Для предотвращения подобных ситуаций эксперт посоветовала обращать внимание на сумму ежемесячной платы и итоговый размер средств, которые нужно будет выплатить.



«Потребителю необходимо указывать, чтобы банк исполнял требования законодательства. Если кредит обременен страхованием, то потребителю должен выдаваться ключевой информационный документ. Это новый документ, в котором доходчиво отражена информация, соответствующая требованиям Центрального банка РФ, где отмечены все условия в случае отказа от страхования», — отметила Я. Голубева.



По финансовым услугам зарегистрировано 500 претензий: 300 — по части кредитований и вкладов, а также почти 200 — по страхованию. В каждом пятом-шестом случае сумма взыскания составляет более 500 тыс. руб. Покупателям удалось вернуть деньги в 80% случаев.



Еще одной проблемой года стало увеличение числа жалоб почти на 50% по причине ненадлежащего ремонта бытовой техники и компьютеров. Как заявила Я. Голубева, подобные агентства нацелены на то, чтобы «взять денег побольше, сделать поменьше, а лучше вообще ничего не делать». Цена ремонтных услуг порой может достигать стоимости самой техники, а в ряде случаев она превышает ее. Среди причин для роста цен называют дорогие детали и требование оплаты диагностики.



Также в 1,5 раза увеличились претензии к области медицинских услуг. Участились жалобы на дистанционные образовательные курсы и платформы.



Среди товаров больше всего претензий традиционно касается сотовых телефонов, бытовой техники, мебели и обуви. Всего за текущий год зарегистрировано 4 тыс. 300 обращений от покупателей.