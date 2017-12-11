Компания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии «Время инноваций-2022» в номинации «Импортозамещение: Проект года»

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Компания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии «Время инноваций-2022» в номинации «Импортозамещение: Проект года». Категория — «Космическая и авиационная промышленность». Награда была присуждена за успешный переход на отечественную систему бронирования, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Победители были объявлены в рамках VII Форума «Время инноваций», который прошел 7-8 декабря в Завидово. Премия «Время инноваций» вручается за лучшие достижения в области цифровизации и онлайн-сервисов, позволяющих улучшать все сферы жизни. В состав экспертного совета входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти. Всего в этом году эксперты отобрали более 50 компаний в различных номинациях.