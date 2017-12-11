УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:45

Компания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии «Время инноваций-2022» в номинации «Импортозамещение: Проект года»

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Компания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии «Время инноваций-2022» в номинации «Импортозамещение: Проект года». Категория — «Космическая и авиационная промышленность». Награда была присуждена за успешный переход на отечественную систему бронирования, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Победители были объявлены в рамках VII Форума «Время инноваций», который прошел 7-8 декабря в Завидово. Премия «Время инноваций» вручается за лучшие достижения в области цифровизации и онлайн-сервисов, позволяющих улучшать все сферы жизни. В состав экспертного совета входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти. Всего в этом году эксперты отобрали более 50 компаний в различных номинациях.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.12.2017 Программа лояльности «Уральских авиалиний» стала лауреатом премии «Время инноваций-2017»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. По итогам VII ежегодной премии «Время инноваций-2017» авиакомпания «Уральские ...

09.02.2017 Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии Skyway Service Award 2016

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии Skyway Service Award 2016. Об ...

08.04.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» стало лауреатом и дипломантом национальной отраслевой премии «Крылья России»

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вновь стала лауреатом и уже трехкратным дипломантом ...

15.05.2012 Компания «Уральские авиалинии» в очередной раз стала лауреатом премии «Крылья России»

ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вновь стала лауреатом премии «Крылья России», сообщает пресс-служба ...

09.02.2009 Дмитрий Медведев впервые вручит премии в области науки и инноваций

Президент РФ Дмитрий Медведев впервые вручит в Кремле премии в области науки и инноваций за 2008 год, присужденные ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу
Архив новостей
Декабрь 2022 (587)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18