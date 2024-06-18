Президент УБРиР Алексей Долгов стал председателем экспертного совета деловой премии «Человек года» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Курс об управлении личными финансами «Кошелек и жизнь», разработанный Уральским банком ...22.08.2023 Первым вице-президентом УБРиР стал Алексей Долгов
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Первым вице-президентом Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначен ...22.11.2018 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»
УрБК, Магнитогорск, 22.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор ...27.03.2015 УБРиР признан лучшим региональным банком в 2014 году по версии журнала «Банковское обозрение»
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2015. «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) признан лучшим региональным банком в ...01.12.2011 Председатель правления ОАО «СКБ-банк» Владимир Пухов удостоен премии «Человек года»
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2011. Премии «Человек года — 2011» от журнала «Деловой квартал» в номинации «Банкир года» ...