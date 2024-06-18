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Президент УБРиР Алексей Долгов стал председателем экспертного совета деловой премии «Человек года» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Президент Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Долгов стал председателем экспертного совета деловой премии «Человек года» в Екатеринбурге. В 2021 году он был признан победителем в номинации «Банкир года», сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Алексей Долгов сообщил, что быть председателем экспертного жюри, в которое входят многие уважаемые представители органов власти и деловых кругов, — это не только большая честь, но и большая ответственность.

«Премия «Человек года» стала важным явлением общественной жизни и знаковым мероприятием для бизнес-среды. Точно знаю, что для номинантов и лауреатов оценка экспертов премии очень важна. Урал, и Екатеринбург в частности, отличается развитой предпринимательской культурой, здесь много ярких личностей в разных сферах экономики, так что сделать выбор в пользу того или иного претендента всегда непросто», — отметил А. Долгов.

Он также напомнил, что в 2018 году лауреатом «Человека года» в категории «Финансист года» стал руководитель департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Жуков.

Церемония вручения премии «Человек года — 2024» состоится в конце осени. В этот раз, помимо 15-летия премии, церемония объединит и другие юбилейные даты — 30 лет изданию «Деловой квартал» и 20 лет порталу DK.RU.

Добавим, что премия учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 году. Сегодня это одна из самых престижных региональных бизнес-премий России и единственная в регионе, где победителей определяют представители самого бизнес-сообщества.
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