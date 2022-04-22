В Екатеринбурге доходность от сдачи в аренду новой квартиры составляет 5,6%

В Екатеринбурге годовая доходность от сдачи в аренду квартиры на первичном рынке в декабре составила 5,6%. На вторичном — 6,6%. Об этом сообщается в исследовании «Циана».
По первому показателю уральская столица занимает четвертое место в стране, по второму — второе, деля его с Ростовом-на-Дону.
Добавим, что годовая доходность от сдачи новой квартиры в крупнейших городах страны сейчас составляет 5%, на вторичном рынке — 5,9%. При этом реальная доходность квартир в новостройках оказывается еще ниже, поскольку приходится ждать завершения строительства и вкладываться в отделку.
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