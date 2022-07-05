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Лучшим благотворителем в Свердловской области среди предприятий черной металлургии стал ЕВРАЗ НТМК

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. ЕВРАЗ НТМК признали лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий черной металлургии. Дипломом в номинации «Лучший благотворитель 2022 года» наградили вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова. Итоги были подведены в рамках Дней милосердия. Также компания стала одним из лучших благотворителей Нижнего Тагила.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в 2022 году на благотворительную, социальную и спонсорскую деятельность направлено около 6 млрд руб. средств и отчислений ЕВРАЗа. В том числе — в рамках трехсторонних соглашений с правительством области и администрацией Нижнего Тагила.

«К 300-летию Нижнего Тагила при финансовом участии ЕВРАЗа был открыт мост через Тагильский пруд, на строительство которого направлено около 5 млрд руб. отчислений компании, обновлена привокзальная площадь, где установлена стела «Город трудовой доблести», проводился капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества. В 2023 году инвестиционные и социальные проекты ЕВРАЗа будут продолжаться. Планируется строительство детского образовательного центра в Гальяно-Горбуновском массиве, реконструкция музейного комплекса заводоуправления Демидовых», — отметил Д. Новоженов.

Лучшим благотворителем в Свердловской области среди предприятий черной металлургии стал ЕВРАЗ НТМК
Лучшим благотворителем в Свердловской области среди предприятий черной металлургии стал ЕВРАЗ НТМК

По соглашению между правительством области, ЕВРАЗом и администрацией Нижнего Тагила до 2026 года более 4 млрд руб. отчислений компании направят на капитальные ремонты и оснащение медоборудованием нескольких городских больниц, таких как историческое здание поликлиники Демидовской ЦГБ. Для реконструкции Театра кукол проведут археологическую экспертизу, необходимую для подготовки проекта. Построят крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском районе. Также при финансовом участии ЕВРАЗа будет проведена реконструкция старого демидовского завода и его плотины, которая соединяет несколько районов города.

Лучшим благотворителем в Свердловской области среди предприятий черной металлургии стал ЕВРАЗ НТМК

Около 15 лет компания реализует социальный проект, направленный на реабилитацию детей с диагнозом «детский церебральный паралич», как отмечают специалисты. Ежегодно проводится грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». В этом году металлургический холдинг перечислил 8 млн руб. на воплощение идей общественности двух городов на Урале.

«ЕВРАЗ много лет шефствует над школами и колледжами Нижнего Тагила и Качканара, помогает оснащать образовательные учреждения современными учебными материалами, выделяет средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий. Так, при благотворительной поддержке ЕВРАЗа в Нижнетагильском технологическом институте открылся современный проектный центр цифровых технологий в металлургии, мастерская стропального дела в НТГМК», — говорится в сообщении.

Помимо этого, горнодобывающая компания продолжает оказывать благотворительную поддержку учреждениям здравоохранения на Урале. Так, в 2022 году было приобретено новое оборудование для инфекционной больницы и для отделения реабилитации детской больницы.

Также ЕВРАЗ постоянно оказывает поддержку детским садам, школам, профессиональным спортивным клубам, детским дворовым секциям, помогает учреждениям культуры и общественным организациям. ЕВРАЗ НТМК реализует масштабные социальные программы и для своих работников, помогает ветеранам и молодежи. На предприятии действуют порядка 20 социальных программ.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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