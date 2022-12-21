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Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 120 человек

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. По состоянию на 23 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 118 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 22 декабря число безработных составляло 15 тыс. 998 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 120 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,43.

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