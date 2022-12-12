На ММК начал работать корпоративный аналитический портал

УрБК, Магнитогорск, 23.12.2022. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) начала работать корпоративная информационная система. В ней отображаются более 200 различных показателей деятельности предприятия: начиная с запасов сырья на складах до вопросов социального направления, экологического мониторинга и отдельного блока. Там содержатся практически все сведения по договорам компании. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«Корпоративный аналитический портал — это единый инструмент для получения наглядно визуализированной информации. Он предназначен для топ-менеджмента компании, а также аналитиков и специалистов функциональных направлений. Пользователям доступны достоверные и полные аналитические материалы, необходимые для эффективного управления всеми бизнес-процессами Группы ПАО «ММК». В качестве источника используется корпоративное хранилище данных, которое объединяет огромные массивы информации из всех информационных систем компании. Портал обновляется в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни», — сказано в сообщении компании.



На портале представлены как ежедневные аналитические данные в режиме реального времени, так и месячные показатели. Их можно посмотреть в динамике, а также сравнить с предыдущими периодами для анализа выполненных планов. Система с удобной навигацией содержит порядка 100 экранов с наглядным отображением ключевых показателей. Все панели являются интерактивными и позволяют детализировать любой представленный параметр до уровня, необходимого конкретному пользователю.



Отмечается, что в создании портала участвовали бизнес-аналитики от структурных подразделений комбината и команда IT-экспертов «ММК-Информсервис». Они проанализировали сотни показателей, сформулировали единые правила расчетов и визуализации, в том числе определили регламент и ответственных за формирование данных.



Ежедневно аналитический портал используют более 250 человек. Одно из его преимуществ — возможность работать удаленно со смартфона, планшета или ноутбука.



Корпоративный аналитический портал — это претендент на звание «Цифровой проект года» в конкурсе «Цифровой Олимп», победители которого будут объявлены 27 декабря. Данный конкурс предназначен для популяризации идей и инициатив, направленных на реализацию цифровой стратегии ММК, определения лучших ИТ-проектов, а также формирования лидеров цифровой трансформации среди сотрудников компании.