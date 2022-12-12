Госавтоинспекция Екатеринбурга с начала года зафиксировала на дорогах более 1 тыс. ДТП

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. С начала 2022 года на дорогах Екатеринбурга Госавтоинспекция зарегистрировала 1 тыс. 042 ДТП, где более 1 тыс. 278 граждан получили травмы различной степени тяжести, а 56 жителей погибли. В 80% аварии возникли по вине водителей, сообщает местное отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России.
Как отмечают в ведомстве, сотрудники ГИБДД провели предупреждающее мероприятие «Водитель, будь внимателен!». Оно создано для того, чтобы не допустить нарушений водителями, а также для предотвращения аварий на дорогах города. Так, за небольшой промежуток времени проведения профилактических работ выявили порядка 30 не соблюдающих ПДД. Среди правонарушений — отсутствие ремня безопасности во время движения, управление машиной с нечитаемым автомобильным номером, несоответствующие тонированные стекла.
Дополнительно автоинспекторы провели с автолюбителями профилактические беседы. Гражданам города напомнили о правилах передвижения на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, об ответственности за вождение в состоянии алкогольное опьянения, о требовании уступать дорогу пешеходам, а также о правилах перевозки пассажиров.
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