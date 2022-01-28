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Стоимость салата оливье в Свердловской области за год выросла на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Стоимость салата оливье в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 460,96 руб. Это на 7,52% больше показателя аналогичного периода прошлого года (428,73 руб.), сообщает Свердловскстат.

Что касается ингредиентов оливье, за год сильнее всего выросла стоимость майонеза (на 18,99%), маринованных огурцов (на 17,17%) и зеленого горошка (на 17,17%). Снизилась — картофеля (на 34,27%) и моркови (32,72%).

Помимо этого, Свердловскстат рассчитал стоимость другого новогоднего салата — сельди под шубой. Так, в ноябре этого года она составила 220,08 руб., увеличившись за год на 7,03% (в ноябре 2021 — 205,62 руб.). Среди ингредиентов этого салата, помимо указанных выше продуктов, значительно выросла в цене соленая сельдь (на 18,4%), а подешевела свекла (на 33,98%).

Отметим, что стоимость новогодних салатов рассчитывалась Свердловскстатом на семью из четырех-пяти человек.

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