Во дворе Музея наива в Екатеринбурге готовится к открытию выставка ледяных скульптур по мотивам работ Альберта Коровкина

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Во дворе Музея наивного искусства (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) на улице Розы Люксембург готовится к открытию выставка ледяных скульптур по мотивам работ Альберта Коровкина.
Скульптуры изо льда создали художники-реставраторы ЕМИИ по мотивам стеклянных работ известного уральского художника Альберта Коровкина. Лед для скульптур предоставила компания «Айс-Проект 2000», а художественное освещение будет выполнено компанией «ПМ Групп».
Всего во дворе Музея наива появилась композиция из пяти фигур, повторяющих такие произведения художника, как «Женская фигура», «Конь с пышной гривой», «Петух-бентамка» и две работы с образом льва. Все эти работы выполнены Альбертом Коровкиным в стеклодувной технике в 1970-1980-е годы. Ледяные скульптуры во дворе музея можно будут увидеть до конца новогодних праздников.
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