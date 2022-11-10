Правительство Свердловской области получило высокую оценку за участие в нацпроекте «БКД» в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Свердловская область оказалась в числе лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. Работа регионального правительства во главе с губернатором Евгением Куйвашевым отмечена на федеральном уровне, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«В этом году у нас беспрецедентные масштабы работ. Всего за 2022 год в регионах страны благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 21 тысячи километров дорог, причем 16,8 тысячи километров из них сделаны благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.



В Свердловской области по нацпроекту было отремонтировано 75 км региональных автодорог, почти 15 км улиц — в Нижнем Тагиле, 17 км — в Екатеринбурге.



«За этот год мы отремонтировали и капитально отремонтировали, в том числе по нацпроекту, более 200 километров региональных дорог. Это важнейшие дороги к больницам, школам, детским садам и стадионам. Дороги, которыми люди пользуются каждый день и не по одному разу. В этом году по поручению Президента мы на год раньше срока открыли движение на замыкающем участке ЕКАД. Развернули широкий фронт работ еще на ряде капиталоемких объектов. Ведем ремонт мостов, которые связывают деревни и села с сетью ключевых трасс», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.



Работа отремонтированных объектов дорожного строительства оценивалась по ряду критериев: достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, исполнение контрольных точек по кассовому освоению и строительно-монтажным работам, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью. За достижение высоких показателей проектная команда Свердловской области получит памятные дипломы и статуэтки в виде дорожной техники.