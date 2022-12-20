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Сегодня, 17:00

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 1,02%

УрБК, Москва, 22.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 71,69 руб., евро — 75,98 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,02%, европейской — на 0,54%.

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