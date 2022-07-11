В Свердловской области заключен договор о строительстве участка скоростной трассы М-12

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Госкомпания «Автодор» и акционерное общество ДСК «Автобан» подписали контракт на строительство третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит (Свердловская область), являющегося частью скоростной трассы М-12. Помощь в возведении участка оказывает региональная рабочая группа, которая была организована по поручению губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Движение на этом 43-километровом участке трассы Москва — Казань — Екатеринбург предполагается открыть в конце 2024 года.



Сейчас в регионе ведется активная подготовка к основным строительным работам. На пяти участках по основному ходу будущей дороги круглосуточно идет монтаж водопропускных труб, организация временных подъездных дорог. Работы ведутся в сотрудничестве с министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.



«Сегодня идет активное наращивание объемов работ и главная задача, чтобы подвоз строительных материалов был организован эффективно. Наша цель — обеспечить безопасное передвижение большегрузной техники, безопасность дорожного движения и минимизировать неудобства для местных жителей. Самое главное — это эффект, который будет получен от новой дороги. Это новые рабочие места, налоги в бюджеты всех уровней, сокращение времени в пути до центральной России и до Москвы», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.



Глава ведомства добавил, что в проекте предусмотрены средства на восстановление дорог, которые могут пострадать от движения большегрузов в процессе строительства. Сейчас на объекте работают 500 человек и 80 единиц техники, 300 самосвалов.



На данном этапе предусмотрено строительство двух транспортных развязок. Одна из них будет проложена на пересечении с дорогой регионального значения Ачит — Месягутово, другая — на примыкании к федеральной автомобильной дороге Р-242 Пермь — Екатеринбург. В планах — создать 12 искусственных сооружений, включая пять мостов, три биоперехода (для прохождения диких животных), сельхозпереходы для перегона техники и скота. Плюс будут построены путепроводы в местах пересечения скоростной трассы с автомобильными дорогами, чтобы исключить пересечения в одном уровне.