«МегаФон» улучшил качество звонков в мессенджерах для жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. «МегаФон» изменил алгоритмы для управления трафиком. Теперь для абонентов доступны улучшенные характеристики голосовых вызовов в таких мессенджерах, как WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом Сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную четкость речи, как если бы собеседник находился рядом. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.
Голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов Сети, чем отправка сообщений, как подчеркнули в компании связи. Специальная система сканирует весь проходящий трафик, в том числе в мессенджерах. Так, во время голосовой сессии выделяется дополнительный ресурс для предоставления более высокого качества. Уникальность решения заключается в способности гибко управлять трафиком на уровне любой краткосрочной абонентской сессии. Это позволяет избежать обрывов, задержек звука, обеспечить максимальную четкость речи и эффект присутствия собеседника.
«Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.
Голосовой трафик в мобильных сетях снижается на 5% ежегодно, однако пользование мобильным интернетом продолжает расти. Абоненты все чаще предпочитают общение в мессенджерах. Для совершения звонков в первую очередь выбирают WhatsApp, на втором месте — Viber. Перетоку трафика способствуют современные тарифные возможности: на основной линейке «МегаФона» мобильный трафик в мессенджерах, в том числе звонки, не тарифицируется.
«МегаФон» постоянно улучшает качество голосовых вызовов, используя самые современные технологии. Абоненты оператора первыми получили федеральный доступ к технологии VoLTE, обеспечивающей высокое качество передачи голоса и моментальное соединение. В 2022 году МегаФон стал первым российским оператором, запустившим федеральную сеть VoWIFI — технология позволяет совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено. Сейчас сопоставимое качество доступно и при звонках через мессенджеры», — говорится в сообщении оператора.
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