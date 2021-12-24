В Уральском ГУ Банка России дали прогноз по ключевой ставке

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. В Уральском ГУ Банка России дали прогноз по динамике ключевой ставки в случае, если инфляция будет соответствовать прогнозу в 5-7% в 2023 году.
«Если инфляция будет ближе к 5%, то есть потенциал для снижения ставки. Если она в районе 7%, то, скорее всего, снижения не будет. В некоторых случаях, если будут какие-то риски, то может даже повыситься. Но в целом есть потенциал для снижения. Если инфляция к 2024 году вернется к 4%, то понятно, что ключевая снизится до 6,5%», — рассказал начальник ведомства Рустэм Марданов.
Он отметил, что сейчас вероятность повышения ключевой ставки не растет. Все учитывалось при принятии последнего решения по ней. В данный момент фатальных рисков нет.
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