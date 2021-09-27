На ЕВРАЗ ЗСМК внедрили устройство для размораживания угля

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. На коксохимическом производстве ЕВРАЗ ЗСМК ввели в работу размораживающее устройство с инфракрасными нагревательными элементами. Устройство для размораживания угля сократит простои вагонов при разгрузке, исключит риски травмирования работников и обеспечит сырьевую безопасность комбината в период межсезонья и зимы. Вложения в проект составили 57 млн руб.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, зимой ЕВРАЗ ЗСМК решает вопросы по разгрузке угля для дальнейшего использования в углеподготовительном производстве. Из-за естественной влажности сырье в вагонах смерзается, что делает его выгрузку затруднительной и требует применения тяжелого физического труда. Эту проблему призвано устранить новое оборудование. Общая вместимость устройства составляет пять вагонов. Температура нагрева — 700-800 градусов.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
В процессе строительства смонтировали новую модульную подстанцию, проходную галерею. Установили более 300 инфракрасных нагревательных элементов. Длительность размораживания угля в вагонах занимает 10-30 минут в зависимости от состояния сырья. Управление обогревом осуществляется автоматически. Все данные выведены на пульт управления машиниста вагоноопрокидывателя.
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