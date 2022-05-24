В новогодние праздники в Екатеринбурге изменится график работы автобусов на городских маршрутах

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. В новогодние праздники произойдут изменения в графике работы автобусов в Екатеринбурге. Так, 31 декабря 2022 года городской автотранспорт будет находиться на маршрутах до 23.00, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».



Также уточняется, что ряд маршрутов закончит свою работу 31 декабря раньше. Автобусы № 75, 96, 96б будут работать по расписанию выходного дня. Маршрут № 95 — в соответствии с существующим ежедневным расписанием.



На маршруте № 90 последний рейс с конечной станции «Восточная» отправится в 20.55, со станции «п. Изоплит» — в 21.28. Последний рейс маршрута № 85 со станции «Институт связи» отправится в 21.30, с конечной «п. Медный» — в 22.20.



Автобусы маршрута № 88 от «м. Ботаническая» в последний рейс 31 декабря отправятся в 20.43, от «п. Шабровский» — в 21.38, от остановки «ОПХ» — в 21.35.



На маршрутах № 91, 91м последний рейс от «м. Ботаническая» стартует в 21.15, со станции «Горный щит» — в 21.59. С остановки «Широкая речка» последним рейсом можно будет уехать в 20.53, от станции «Зеленый бор» — в 20.13. С остановки «Экодолье» последний рейс уходящего года отправится в 19.27, из «Верхнемакарово» — в 20.10.



На маршруте № 97 от «м. Ботаническая» можно будет уехать в 21.30, из «п. Рудный» — в 21.57, от остановки «Опытный завод» — в 20.40.



График движения автобусов на 1 января 2023 года позже появится на сайте «Гортранса».



При этом отмечается, что для рейсов отдаленных городских маршрутов расписание на 1 января уже утверждено. Так, маршруты № 75, 90 выйдут на линии в соответствии с существующим расписанием выходного дня. Маршрут № 85 от остановки «Новомосковская» отправится в 5.45, из «п. Медный» — в 6.20, от «Института связи» — в 6.00.



На маршруте № 88 автобусы от «м. Ботаническая» начнут движение в 6.56, от «ОПХ» — в 6.33, от станции «п. Шабровский» — в 6.36.



Маршрут № 91 стартует от «м. Ботаническая» в 5.50, с «Широкой речки» — в 6.25, из «Горного щита» — в 7.01, от остановки «Зеленый бор» — в 8.06, со станции «Экодолье» — в 8.11.



На маршруте № 95 первый рейс в новом году от «Института связи» пойдет в 6.40, от остановки «Озеро Чусовское» — в 7.30.



Автобус № 96 отправится со станции «пл. 1 Пятилетки» в 6.35, от «Центра культуры» — в 7.10. На маршруте № 96б движение от «пл. 1 пятилетки» начнется в 7.50, от «ст. Березит» — в 8.31.



Маршрут № 97 от «м. Ботаническая» начнет работу в 6.39, от «п. Рудный» — в 7.20, со станции «Опытный завод» первый рейс отравится в 7.15.



В период со 2 по 8 января 2023 года транспорт будет работать в режиме воскресного дня без изменений.