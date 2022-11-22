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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев расширил меры поддержки для IT-компаний

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении новых мер поддержки для IT-компаний. Организациям снизили арендную плату за недвижимость для размещения объектов связи, сообщает департамент информационной политики региона.

На Среднем Урале на 50% снижается стоимость аренды подобной недвижимости. Поддержка предусмотрена по договорам аренды государственного и муниципального имущества.

Льгота доступна средним и малым предприятиям, аккредитованным в качестве IT-компаний. Сейчас в Свердловской области зарегистрировано 763 предприятия цифровой отрасли. Для получения поддержки требуется подать заявку в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. В ведомстве разработано типовое заявление с указанием обязательных реквизитов и перечня необходимых документов.

Нововведение будет действовать с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2024 года.

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