Компания «Атомстройкомплекс» к Новому году украсила стройплощадки, свой офис и улицу Красноармейскую в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Компания «Атомстройкомплекс» в преддверии Нового года украсила стройплощадки, свой офис и улицу Красноармейскую в Екатеринбурге. За вклад в новогоднее украшение застройщик получил диплом Гильдии строителей Урала.
Застройщик традиционно украсил свой офис, главный фасад которого выходит на улицу Белинского, а также строительные площадки. Второй год подряд «Атомстройкомплекс» украшает улицу Красноармейскую — гирляндами оформлены деревья, фонари и реконструируемая компанией усадьба Шумкова, на пешеходной алее появилась новогодняя елка и ледовые фигуры.
«Миссия нашей компании в том, чтобы делать Екатеринбург современным и привлекательным для жизни. Поэтому мы не только строим и реконструируем здания и объекты инфраструктуры, но и поддерживаем развитие уникальной айдентики города», — цитирует пресс-служба застройщика креативного директора компании Никиту Харисова.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
По его словам, именно с целью развития айдентики уральской столицы компания «Атомстройкомплекс» уже третий год проводит паблик-арт программу «ЧО», создавая на улицах города новые точки притяжения.
«Конечно, мы также принимаем участие в новогоднем оформлении города. Однако встает вопрос, каким оно должно быть, должно ли учитывать нашу идентичность? В следующем году мы бы с радостью приняли участие в разработке концепции новогоднего оформления с привлечением известных уральских художников, чтобы даже Новый год в Екатеринбурге был особенным, уральским», — добавил креативный директор.
Добавим, что «Атомстройкомплекс» также установил новогодние елки в подшефных учреждениях — в областном детском хосписе и комплексном центре социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района.
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