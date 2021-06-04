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Свердловчанам на покупку квартиры в среднем нужно копить 6,5 года

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Жителям Свердловской области на покупку жилья в среднем нужно копить более шести лет. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Аналитики сопоставили цены на квартиры вторичного рынка с доходами населения и рассчитали, сколько придется копить среднестатистическому гражданину из каждого региона, если он не будет прибегать к ипотеке и станет откладывать всю свою зарплату.

В среднем свердловчанин, получая 54 тыс. 517 руб. в месяц, накопит на квартиру стоимостью 4 млн 238 тыс. 806 руб. за 6,5 года. При расчетах не учитывалась инфляция и другие важные факторы. Аналитики подчеркивают, что откладывать всю зарплату можно лишь при условии, что в семье работает второй человек или имеются другие источники дохода.

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