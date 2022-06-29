26% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. На 1 декабря доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 26%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.



«В составе безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения, по состоянию на 1 декабря 2022 года доля имеющих высшее образование составила 26%, среднее профессиональное образование — 40%, среднее общее образование — 15,9%, основное общее образование — 15,8%, не имеющих основного общего образования — 2,3%», — говорится в сообщении.