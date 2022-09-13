ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг застройщиков по количеству проданных квартир в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. ГК «КОРТРОС» стала лидером рейтинга застройщиков по количеству проданных квартир в Екатеринбурге за 11 месяцев текущего года, который составил портал Ingraficon. Компания с начала года реализовала 1 тыс. 918 лотов.
Среди объектов ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге компания представлена АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое») наибольшим спросом у покупателей пользуется ЖК «Олимпика», в котором к концу ноября были проданы 640 лотов.
Также популярностью у покупателей пользуется другой проект девелопера — ЖК «Кварталы конструктивизма». Замыкает тройку востребованной недвижимости ЖК Eleven, где продаются различные варианты жилья: от студий до 4-комнатных квартир.
Помимо ГК «КОРТРОС», в топ-5 застройщиков по числу проданных квартир в новостройках Екатеринбурга вошли TEN Девелопмент, Группа ЛСР, «Атомстройкомплекс» и Форум-Групп. Всего в уральской столице за 11 месяцев было реализовано более 16 тыс. квартир.
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