На Среднем Урале значение ПКР заемщиков по автокредитам в 2022 году составило 542 балла

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков по автокредитам в 2022 году составило 542 балла (восьмое место рейтинга). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом самое высокое среднее значение ПКР в топ-30 регионов по количеству выданных автокредитов выявлено в Санкт-Петербурге (592 балла), Москве (587), Удмуртской Республике (555), а также в Вологодской (552) и Кировской (552) областях.
Отмечается, что среднее значение ПКР заемщика по автокредитам составляет 529 баллов (где минимальное значение — 1 балл, максимальное — 999 баллов).
Что касается возрастной структуры заемщиков, в 2022 году сильнее всего в структуре выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла доля в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет (плюс 0,8 процентных пункта, до 14,7%).
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