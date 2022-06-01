УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:46

На Среднем Урале значение ПКР заемщиков по автокредитам в 2022 году составило 542 балла

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков по автокредитам в 2022 году составило 542 балла (восьмое место рейтинга). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом самое высокое среднее значение ПКР в топ-30 регионов по количеству выданных автокредитов выявлено в Санкт-Петербурге (592 балла), Москве (587), Удмуртской Республике (555), а также в Вологодской (552) и Кировской (552) областях.

Отмечается, что среднее значение ПКР заемщика по автокредитам составляет 529 баллов (где минимальное значение — 1 балл, максимальное — 999 баллов).

Что касается возрастной структуры заемщиков, в 2022 году сильнее всего в структуре выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла доля в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет (плюс 0,8 процентных пункта, до 14,7%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.06.2022 Южный Урал попал в топ-5 регионов РФ по значению ПКР заемщиков по автокредитам

УрБК, Челябинск, 01.06.2022. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков ...

31.05.2022 На Среднем Урале значение ПКР заемщиков по автокредитам в апреле составило 545 баллов

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ...

13.12.2021 Среднее значение ПКР заемщика по автокредитам в Свердловской области составило 684 балла

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ...

13.12.2021 На Южном Урале среднее значение ПКР заемщика по автокредитам в октябре составило 685 баллов

УрБК, Челябинск, 13.12.2021. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков ...

09.12.2021 Среднее значение ПКР ипотечных заемщиков в Свердловской области в октябре составило 716 баллов

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ипотечных заемщиков в ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»
Архив новостей
Декабрь 2022 (519)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18