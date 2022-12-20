Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 2,6%

УрБК, Москва, 21.12.2022. По состоянию на 13.50 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,67 руб., евро — 75,20 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 2,58%, европейской — на 2,33%.

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